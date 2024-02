Detienen a influencer por intentar matar a su exnovio de la secundaria

Carlos Jimenez es uno de los reporteros de nota roja más reconocido en todo el país, Pese a tener un programa de televisión, el comunicador suele usar su cuenta de X, antes Twitter, para evidenciar un hecho en todo el territorio nacional. Entre todos sus posteos, en las últimas horas se comenzó a popularizar la historia de Geraldine ‘N.’, una joven que intentó matar a su exnovio, pero ¿Cómo sucedieron los hechos?

Jiménez y otros medios explicaron que la mujer de 19 años mantenía una relación con un presunto sicario apodado ‘El Bola’. Ambos intentaron acabar con la vida el exnovio, mas mataron a una señora. Las autoridades de la Ciudad de México logró detenerla para que afronte los delitos correspondientes.

EN IG / EN C4

Geraldine Ruiz Molina

19 años

Andaba con un sicario apodado El Bola.

Fue con él a agredir a su exnovio de la secu.

Le dispararon, pero se equivocaron y mataron a una señora.

Así se lucía.

Así se lucía.

Así acabó: esposada por @SSC_CDMX acusada de homicidio.



Detalles #C4EnAlerta

El reportero mexicano obtuvo dos videos: en una se muestra cómo actuaba para sus redes sociales y en el otro se ve el momento en que los policías de la capital del país realizaban su detención. Hasta el momento, las imágenes cuentan con más de 800 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk.

“En menos de una semana sale”, “Será mi imaginación o también lo notaron? A cada segundo la gorra y la trompa le crecen más”, “Les prometo que oigo esa música y me taladran los oídos y hasta siento que me robaron la cartera” o “Que hace una morra de 19 con un we de secu! Por eso Diosito nos va a mandar otra pandemia”, son algunos de los comentarios por diversos internautas.