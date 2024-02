Mujer apuñala a hombre sin hogar en calles de CDMX

La inseguridad es uno de los problemas más latentes en muchas ciudades del país. Algunos citadinos, hartos no de ver un cambio significantes, comenzaron a hacer justicia a mano propia y así defender sus pertenencias, pero ¿esto es bueno? En las últimas horas se comenzó a popularizar el apuñalamiento que le hizo una mujer a un hombre por, presuntamente, despojarla de sus pertenencias.

Te recomendamos: Detienen a influencer por intentar matar a su exnovio de la secundaria

El reconocido periodista de nota roja, Carlos Jiménez, utilizó su cuenta de X para evidenciar el hecho que sucedió en la Alameda Central, De acuerdo con los dicho por el comunicador, la víctima fue apuñalada luego de quitarle sus pertenencias de valor a una mujer.

▶️ Hombre en situación de calle fue apuñalado por una mujer luego de que presuntamente la despojara de sus pertenencias.

Los hechos se registraron en la Alameda Central.



📺 Sigue informado con Carlos Jiménez (@c4jimenez) en #C4EnAlerta pic.twitter.com/k9iHLzZomU — @telediario (@telediario) February 6, 2024

La ahora detenida regresó al lugar de los hechos para lastimar, en tres ocasiones, al sujeto, mismo que tuvo que ser trasladado al hospital más cercano para una rápida valoración. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana lograron detener a la implicada, quien ahora enfrenta diversos cargos por lo ocurrido en el centro de la capital del país.

Sigue leyendo: ¡Algo inhumano! Hombres le disparan a joven para robarle su celular

De acuerdo con información extraoficial de otra fuente “la pelea habría iniciado porque ambos intentaban defender una banca en la que solían dormír, sin embargo, esto no fue confirmado por las autoridades”. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 30 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer comentarios como “Pues qué bueno, los rateros se arriesgan a que la gente se defienda”, “Si realmente sucedió, más obvio no puede ser. Las autoridades mediocres no hacen el trabajo que les corresponde” o “Hay muchos taloneando después de las 7 ahí, no es raro que ya estén cansados”.