Influencer choca el coche de su mamá y rompe en llanto

Jana Quiles es una joven influencer que recientemente se hizo viral en las redes sociales, tras publicar un video en donde llora desesperadamente, luego de hacerle un gran rayón al coche de su madre, aunque, lo que realmente sorprendió a todos es que es esta situación no es primera vez que ocurre, razón por la que no sabrá cuál será la reacción de su progenitora al saberlo

Al parecer para muchos conductores, el estacionarse a veces es un poco complejo, ya que para esto se necesita tener una buena precisión y un buen control del vehículo, pues cualquier error que se cometa puede causar daños bien sea al mismo coche o a terceros.

En el video se puede ver a la joven angustiada al contar el Story Time de cómo ocurrió el incidente, lo que al parecer sucedió mientras intentaba maniobrar su vehículo para estacionarse en un espacio angosto.

En sus comentarios afirma que no sabe estacionarse y que mientras trataba de hacerlo, rayó sin querer el coche con una de las columnas del estacionamiento.

Asimismo, Quiles señaló que ante lo ocurrido tenía la opción mentirle a su madre y decirle que ella no había sido la culpable de ese rayón. No obstante, esta prefirió enfrentar la situación y aceptar las consecuencias, pero primero que nada intento arreglar la situación con Agua y un plumón.

“Le he rayado el coche a mi madre con una columna porque no sé aparcar y no es la primera vez. Es la segunda vez que me pasa. La primera vez me perdonó por ser principiante, pero ya la segunda... Puedo decir que no he sido yo, pero es que he sido yo. Intento hacerlo bien, pero es que siempre hay una columna que me impide hacerlo”, mencionó la creadora de contenido en el video.

La joven influencer indicó en el video también que responsabilizaba en parte de la columna con la que chocó y, como era de esperarse algunos de sus seguidores de lo ocurrido.

“De verdad que yo lo he hecho sin querer. Es que me va a pillar, me voy a quedar sin herencia”, indico en medio de lágrimas.