Revendedor de roscas recurrirá al ‘licenciado Valeriano’ para demandar a ‘haters’

Jesús de Mexicali quien alcanzó popularidad en TikTok por ser uno de los revendedores de roscas de reyes del Costsco, anunció en la misma red social que busca un abogado para demandar a todos los que difundieron su imagen por distintos medios tras no haber podido vender todos los panes que acaparó.

“Gente, ando buscando un buen abogado porque la neta voy a reventar a todos esos que sacaron mi imagen por todas partes. Los voy a demandar a todos, voy a sacar el nombre de todos y los voy a demandar”, explicó en su publicación.

Jesús fue objeto de burlas en redes porque publicó un video en el que dijo que comería frijoles por varios días para recuperarse económicamente del fracaso de la venta de las roscas.

“La neta los voy a demandar porque me pusieron por todas partes, yo no quiero… bueno sí quiero que me den dinero para que se les quite. A todos los voy a demandar, la neta todos esos programas que me sacaron, así que si hay un buen abogado díganle porque nos vamos a ir contra todos”.

En otro video agradeció a quienes le han recomendando abogados, por lo que dijo que ya está en la búsqueda para conectar a Mike Ross, Harvey Specter, Saul Goodman, al licenciado Valeriano y a Ru abogado.