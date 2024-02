Exmilitar le dispara 4 veces a perrito y le provoca la muerte

Los perritos son considerados, por muchas personas, como las mascotas ideales. Sus constantes muestras de afecto permiten que los dueños vean a los peludos como un integrante más de la familia; sin embargo, hay sujetos que agreden de diversas maneras a los seres indefenso, tal como el hombre que le disparó, en 4 ocasiones a una perrita.

Te recomendamos: ¿Un caballero? Perrito carga la mochila de niña todos los días

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, cómo sucedió el atentado contra Kira, lomito que recibió diversos impactos de bala propiciados por Fabio Leonardo ‘N’, presunto exmilitar. Un par de cámaras de seguridad evidenciaron lo realizado por quien fue considerado como “héroe de la patria por su servicio militar”.

Colombia 🇨🇴 : Una perrita que estaba descansando en su hogar de manera tranquila es cobardemente atacada a tiros por un ex sargento.

Información ampliada en el primer comentario 👇pic.twitter.com/plskbuuyqJ — CrónicaPolicial (@CronicaPolicial) February 26, 2024

De acuerdo con medios locales “Díaz Montaña, bajo los efectos del alcohol, salió de su vivienda, ubicada a escasos pasos del hogar de ‘Kira’, y se dirigió directamente hacia la canina. En un acto premeditado, le propinó cuatro disparos, mientras familiares del agresor intentaban detenerlo, llegando tarde para evitar la tragedia”.

Sigue leyendo: ¿Murió? Joven provoca accidente al andar con patines en avenida principal de CDMX

Los dueños de Kira corrieron a una veterinaria para brindarle los primeros auxilios, pero poco pudieron hacer para salvar al animalito. Los informes aseveran que la policía local logró capturar al presunto responsable de los hechos, quien afronta cargos por maltrato animal: “El exsargento fue hallado con un proveedor para pistola 9 mm sin cartuchos. Además, se cuenta con evidencia en video que lo señala como autor de los hechos”.

Los hechos sucedieron en Boyacá, Colombia, mas diversas publicaciones realizadas en X hicieron que el ataque se popularizara en diversas partes del mundo. Hasta el momento, el clip suma millones de reproducciones, donde se pueden leer comentarios como “El animal no te ataca, lo haces tú”, “Hay que aplicarle la misma” o “A ese ex sargento, ojalá alguien lo convierta en un ser ex vivo. No importa de quién o como venga”.