¡Estaba la esposa! Mujer acude a los xv años de la hija de su amante

TikTok es una de las plataformas más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este sito para ver los videos que suelen sumar muchas reproducciones. Algunas cuentas de esta red social se encargan de compartir constantes confesiones que hacen sus seguidores, mas en las últimas horas, un relato hizo que miles de personas quedaran sorprendidas por “el cinismo de la involucrada”, ¿qué fue lo que ocurrió?”.

“Mi novio me invitó a los 15 años de su hija”. Sí, la joven asistió a la festividad de la hija de su pareja: “Estoy saliendo con un hombre casado desde hace 4 años y me invitó para los 15 años de su hija como una compañera de trabajo. Claro que fui porque el que debe respeto a ella es él, no yo. Cuando llegué todo estaba muy lindo, la niña es preciosa y la fiesta todo de lo mejor, pues claro que tiene dinero”.

“Él tiene 39 años, ella 40 y yo 23. Nosotros nos llevamos de maravilla y él hace todo lo posible por tenerme presente en su vida y hacerme feliz. Él me dice que en todas las cosas importantes de su vida tengo que estar y por eso me invitó a los 15 años de su niña”, dijo la joven.

La pareja continuó: “Él me presentó a todos como una colega y se sentó a mi lado, me habla al oído aprovechando que los de la banda cantaban y me decía: ‘te quiero comer a besos, te ves preciosa’. Cuando su hija me vio, me dijo ‘wow, tú eres hermosa’ y su mujer ahí mirándome”.

En el climax no dudó en aseverar que “a la hora del brindis la mujer empezó hablar de su hermosa familia y le daba gracias a Dios por ese esposo tan bueno que tiene y que la ama. Y yo adentro de mí: ‘ay mija, ese hombre a quien ama es a mí y sigue contigo por tu hija’. Me dice que duermen en camas separadas, bueno, hasta pena me das”.

El cierre quedó en un aspecto dramático: “Y yo no me estoy cuidando para salir embarazada porque estoy segura que cuando quede embarazada y él se entere te va a dejar por mí”. Hasta el momento, la grabación suma más de 32 millones de reproducciones en TikTok, donde los internautas no paran de crear teorías.