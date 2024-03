Motociclista arrolla a niña en calles de Guanajuato

X, antes Twitter, es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden a este sitio para informarse de los hechos noticiosos más relevantes a nivel nacional e internacional. Las políticas de este portal permiten que se puedan difundir imágenes y videos sensibles, pero que son necesario para informar a los internautas.

Te recomendamos: Abuelita arriesga su vida y baja a las vías del Metro para buscar su dentadura

En las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante la app perteneciente a Elon Musk, el momento en que un motociclista atropelló a una niña. En el video, de poco más de un minuto, se puede ver cómo la víctima iba acompañada de otras dos mujeres, quienes cruzaban la calle.

🚨SE LA LLEVÓ PUESTA‼💥🏍⚠



🟡Cámaras captaron el momento en que un #motociclista atropelló a una niña en la Avenida Torres Landa, en la ciudad de #Celaya #Guanajuato. pic.twitter.com/s4rKRq92eS — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) March 8, 2024

Al momento de avanzar, el motociclista no notó la incorporación de las personas. La reacción del hombre permitió que el accidente no fuera peor y logró detener su unidad. Los familiares de la afectada, y otros presentes, corrieron a auxiliar a la menor.

Sigue leyendo: Detienen a policía por tener relaciones en una patrulla

De acuerdo con la cuenta que difundió el clip, el percance ocurrió en avenida Torres Landa, en la ciudad de Celaya, Guanajuato. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de 100 mil reproducciones en redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “¡Pues no! El motociclista en esta caso no tiene la culpa, su mamá y la otra persona, continúan el paso sin tener la precaución de mirar antes y entre carros, esperemos que con el video el motociclista se salve de culpa”o “Las mujeres no tienen instinto de protección, vean como la mamá nunca jala la niña ni trata de protegerla”.