¿Lograron romperlo? “El Temach” considera el ‘retiro’ y reflexiona sobre su futuro en redes sociales

El popular creador de contenido digital, Luis Castilleja, mejor conocido como “El Temach”, ha sorprendido a su audiencia al poner sobre la mesa la posibilidad de tomarse un descanso de las redes sociales.

Con más de 1.2 millones de suscriptores en YouTube y una destacada presencia en TikTok y otras redes sociales, “El Temach” se ha convertido en una figura influyente en el mundo del entretenimiento digital, especialmente con sus consejos dirigidos al género masculino.

En una reciente transmisión en vivo, titulada “Modo Guerra”, el influencer compartió sus sentimientos sobre poner pausa a la producción de contenido, debido a una sensación de estancamiento en su carrera.

“Estoy considerando seriamente tomar un descanso, darle chance a que se asiente el contenido que he hecho. Siento que ya llegamos a un punto en el que no puedo avanzar, porque la gente no está lista y creo que la única solución es volver a empezar y hablar de seducción otra vez”.