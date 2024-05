Conoce a Daniel, el hijo de Sandra Cuevas que se viralizó en redes

Sandra Cuevas es una de las mujeres, involucradas en el mundo de la política, más populares en todo el país. La candidata al senado utiliza, constantemente, sus redes sociales para compartir fotos y videos que logran sumar un gran número de visualizaciones. En las últimas horas, Cuevas volvió a ser tendencia para contar la historia de ‘su hijo’ Daniel.

“Daniel para mí representa la ilusión de tener un hijo. Cuando llegué a la alcaldía Cuauhtémoc yo estaba comprometida, vivíamos juntos, nos íbamos a casar y un día en un viaje él me regala a Daniel; él me comentó: ‘a partir de hoy vamos a practicar con Daniel, lo vamos a empezar a cuidar, a vestir, a hablarle’, iba a ser nuestro hijo”, comentó Sandra en entrevista con PolíticoMX.

La mujer aseveró que “Daniel tenía su propio cuarto, Daniel en los Reyes Magos le llegan regalos, o sea como un niño, sin embargo después se rompió esa relación, mi ex pareja me dejó porque yo no le daba tiempo”.

Cuevas confesó que los sábado y domingo hacía operativos en las noches que acaban hasta las 2 de la mañana: “cuando ya entraba al cuarto, estaba dormido y bueno, pues pasó lo natural, buscó a otra mujer y me abandonó. Entonces, yo me quedé con Daniel y Daniel un día se va a convertir en un niño de carne y hueso”.

La ex alcaldesa finalizó: “Que traiga un un oso de peluche puede caer incluso en la locura, sin embargo no es locura, es una ilusión de mujer y que ojalá pronto se haga una realidad”. Hasta el momento, el video suma más de 400 mil reproducciones en diversas redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Yo tengo una conocida que trabajó muy, pero muy, de cercas con ella y escuchó una conversación de Sandra con su jefe de ella, en donde Sandra le decía que Daniel era un bebé no logrado”, “Ni don Roque se atrevió a tanto” o “yo conocí a Daniel ,y a veces lo trae la mamá de Sandra cargando como su nieto.. y lo traía en muchos eventos , lo cuidaban varias personas”.