Conductor atropella a aficionado del América durante celebración

El pasado 26 de mayo miles de mexicanos presenciaron, en diversas partes del país, la final de la Liga Mx. Tras más de 70 minutos de tensión entre el América y el Cruz Azul, los de Coapa lograron cambiar el marcador, mediante la vía del penal, para coronarse como campeones.

Los aficionados de ‘Las Águilas’ no lo pensaron dos veces y salieron a las calles de varias ciudades para celebrar la llegada del título número 15 y si bien en redes sociales se pueden ver un gran número de videos que suman miles de reproducciones, en las últimas horas se comenzó a viralizar el momento en que un conductor atropelló a un seguidor del América.

En el clip, compartido por el medio R2Noticias, de solo 14 segundos se puede ver cómo el conductor rociaba espuma a todos los presentes, mas no notó que un coche estaba por avanzar. Pese a que el avance de los vehículos era lenta, el automóvil golpeó al joven y lo llevó al suelo.

La víctima se levantó molestó y golpeó e coche del hombre que lo arrolló. Algunos presentes se acercaron al joven para ver si se encontraba bien. Pese a que se desconoce cómo acabó la discusión, varios aseguran que solo quedó en el susto y todos los seguidores del América en Ciudad Juárez, Chihuahua, siguieron con la celebración. Hasta el momento, el accidente suma miles de reproducciones en diversas redes sociales, donde se pueden leer comentarios como “Son weyes que le van al América, no se puede esperar menos”, “Oigan, uno qué culpa tiene de que no los quieran en su casa y tengan que andar haciendo esto para llamar la atención”, “Pobre, espero y se encuentre bien” o “No era penal, pero no era necesario que atropellaran a ese hombres. Solo quería celebrar un robo más”.