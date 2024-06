Ciudadanos enfurecen por no alcanzar productos gratis este 2 de junio

Millones de mexicanos esperaron durante días, meses e incluso años, el 2 de junio para ejercer su voto y así elegir, entre otros cargos, al próximo presidente de México. Además de esto, los internautas comenzaron a difundir las distintas promociones que hicieron algunas marcas para todo aquel que votara.

Tras un par de horas de que comenzaran las eleciones, los establecimientos ya cuentan con mensajes que avisan que ya no cuentan con producto para regalar a todos los votantes. Los usuarios usuarios sus redes sociales para quejarse de la “estafa”.

La gran mayoría de campañas colocaron el siguiente mensaje “Esta promoción es ajena a cualquier partido político. Válida solo este 2 de junio 2024 de 8 AM a 6 PM. Limitado a 100 productos”. Pese al enojo de unos, otras personas postearon fotos mostrado el dedo con diversos textos: “Hoy voté para que la única fila que tenga que hacer por comida gratis sea la del café, el que entendió, entendió”; “Ya voté. Vamos por comida gratis”; “Sin duda serán unas elecciones muy concurridas y eso es bueno. Yo ya voté. Que no les de hueva, vayan a ejercer su derecho y luego se van por sus cosas gratis” o “De lo único que estoy segura en estas elecciones es de que va a haber gente que no va a ir a votar, pero se va a pintar el dedo para ir por cosas gratis…”