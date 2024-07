¡Tiene otro! Reviven video de Luna Bella bailando sin ropa en Metro de Monterrey

X, antes Twitter, es considerada por muchas personas como una de las plataformas con mayores libertades para compartir imágenes y videos explícitos. Algunos reporteros utilizan estas políticas para difundir hechos noticiosos, sin embargo también hay usuarios que aprovechan este espacio para subir contenido para mayores de edad, tal como lo hizo Mujer Luna Bella.

La también creadora de contenido se convirtió en una de las mujeres más buscadas, en el sitio de Elon Musk, ya que mostró, en un video de casi dos minutos, cómo mantenía relaciones con dos hombres: “En el Metro UN POLICÍA me enseñó la VER** en el VAGÓN , le enseñé las t*t*s, nos bajamos y fajamos con otro PAJERO que se unió, se le antojó y se las m*m* a los dos y me cog*er*n, me hicieron venir riquísimo en en el metro. No será la primera ni la última vez, ya saben que soy súper p*t*”, colocó como descripción la actriz para adultos.

El clip, que ya suma más de dos millones de reproducciones, provocó que los usuarios se manifestaran en contra de los realizado en las instalaciones del Metro. Asimismo, pidieron que las autoridades correspondientes actúen conforme a la ley.

La segunda vez que Luna Bella se desviste en un Metro de México

Para las personas que no conocen a Verónica Meléndez Coronado, mejor conocida como Mujer Luna Bella, ella saltó a la fama por quitarse la ropa en el Metro de Monterrey. La mujer, junto con otra persona que grabó todo, se desvistió pese a la presencia de menores en el vagón. Con solo una advertencia, la bailarina siguió con el acto pese a que varios hombres comenzaron a grabar.

En aquella época, la exreligiosa ganó seguidores en redes sociales y provocó que muchos internautas siguieran su contenido. Ahora, la mujer aseguró que seguirá con el contenido en el sitio donde ofrece fotos y videos explícitos el cual se llama Priv, similar a OnlyFans.

“Oigan, no se supone esto es una infracción al Código Penal y a la Ley de Cultura Cívica?”, “super viral mami, no están soportando los conservadores”, “En el metro viajan niños y niñas, TONTA!!!!” o “@FGRMexico por favor ojo con esto!! Es inaceptable!!!! Hasta cuándo tenemos que aceptar guarradas de gente pervertida sin el más mínimo respeto por la sociedad. Que haga sus marranadas en privado. Pero en un lugar donde viajan niños , mujeres y ancianos es no tener madre”, son algunos de los comentarios realizados por varios internautas.