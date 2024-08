Mujer semidesnuda interrumpe el funeral de su amante para despedirse de él

X, antes Twitter, es una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo. Millones de internautas acceden a este sitio para visualizar imágenes y videos que serían censurados en otros sitios; asimismo, lo antes dicho permite que algunos comunicadores difundan hechos noticiosos o virales sin recibir algún tipo de penalización.

Tal vez por eso, en las últimas horas se comenzó a popularizar, en la aplicación perteneciente a Elon Musk, el momento en que una mujer se lanzó contra una carroza fúnebre para detener su avance. De acuerdo con algunos portales, la involucra, quien estaba semidesnuda, consumió drogas e interrumpió el funeral de su amante al lanzarse sobre el carro fúnebre, golpear el cristal con una pistola y gritar: “Aquí estoy, vestida como a ti te gustaba”.

“El incidente ocurrió en Cauquenes, región del Maule, Chile. Según los informes, la mujer intentó ingresar a la funeraria, pero al no permitírsele la entrada, esperó el carro fúnebre cuando se dirigía al cementerio y protagonizó la escena”, aseveró el espacio antes citado.

Otra versión de los hechos

Pese a lo antes dicho, el portal ‘La Cuarta’ brindó otra versión de los hechos: “Aseguran que se trataba de una escort. Hasta ahora, se sabe que ocurrió en Nueva Imperial, Región de La Araucanía, y sólo existe una versión no comprobada sobre lo ocurrido”

“A través de Whatsapp comenzó a circular un audio donde un supuesto testigo contó la presunta historia detrás del video. El anónimo aseguró que se trataba de una trabajadora sexual que acusaba al fallecido de deberle dinero”, finalizó La Cuarta.

“Si no me despiden así cuando muera no quiero nada”, “Se quería ir con el amante hasta la tumba, es fiel hasta la muerte”, “Yo también quiero vivir ese sueño sr. Pool” o “Las amantes también tienen corazón”, son algunos de los comentarios realizados por varios internautas en la publicación que ya suma miles de reproducciones.