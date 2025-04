Verstappen defiende a Checo Pérez y revienta a Red Bull: “Nos metimos en esta situación”

Red Bull se ha convertido en la escudería de la que todo el mundo habla debido al reciente anuncio sobre la salida de Liam Lawson y el arribo de Yuki Tsonada.

Esta decisión deja mal parada a la escudería austriaca, ya que Sergio Checo Pérez fue sustituido por los malos resultados en el último año; sin embargo, Lawson solo duró dos carreras debido a problemas con el RB21.

Max sale en defensa de Checo

En medio de esta controversia, Max Verstappen salió en defensa del conductor mexicano al reconocer que el problema no era el tapatío, sino el monoplaza que conducía.

“Lo hecho, hecho está. Es más importante mirarnos a nosotros mismos y seguir trabajando para mejorar el coche. Ahora se puede decir ‘pobre Checo’, pero al final nos hemos metido en esta situación. Personalmente creo que ser el equipo dominante y tener el coche más rápido es mucho más importante. Entonces tú mismo determinas el resultado, en lugar de depender de cómo lo hacen los demás. Ahí es donde debería estar nuestro foco”, dijo en entrevista con Motorsport.

Asimismo, el tetracampeón de la Fórmula 1 reveló que ya tuvo pláticas con los altos mandos del equipo para expresar sus inconformidades con el objetivo de tener coches más competitivos.

“Nuestro principal problema es que el coche no está rindiendo como debería. Todo el mundo en el equipo lo sabe y en eso es en lo que me centro. Porque una vez que el coche sea más competitivo y más fácil de conducir, será más fácil también para la persona del otro coche. Es difícil para mí decir lo difícil o fácil que es pilotar el coche, porque nunca he pilotado otro, simplemente me adapto a la situación lo mejor que puedo”, sentenció.

¿Checo vuelve a la F1?

Es importante mencionar que Checo Pérez reveló recientemente que ya tiene pláticas con varios equipos para volver próximamente a la Fórmula 1. Aunque no reveló de quiénes se trata, es un hecho que tiene negociaciones avanzadas con Cadillac, que debutará en el circuito en 2026.