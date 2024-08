¡Libre y sin cargos! Luna Bella narra cómo burló a los policías del Metro tras polémico video

X, antes Twitter, es una de las aplicaciones más utilizadas en todo el mundo. Millones de personas acceden todos los días a este sitio que logra sumar diversas publicaciones con contenido explícito. Algunos reporteros utilizan estas herramientas para difundir hechos noticiosos sin el riesgo de perder sus cuentas, mas también hay internautas que suben videos para mayores de edad, tal como lo hizo Luna Bella.

La actriz de películas para mayores de edad realizó, hace unas semanas, un video teniendo relaciones con un policía de la Ciudad de México. La también creadora de contenido pensó que el Metro de la capital del país era el lugar adecuado para realizar el material explícito. Si bien los involucrados aseguraron que todo se hizo a altas horas de la noche y que todos los presentes eran conocidos, los internautas no perdonaron a Verónica.

Después de no dar comentarios sobre los hechos, en los últimos días la mexicana acudió a una entrevista donde explicó cómo logró burlar a los policías del Metro.

En sus propias palabras, Luna Bella se hizo pasar por una dama borracha para evitar que los uniformados la arrestaran. Además explicó que nunca fue citada para enfrentar los posibles cargos por tener relaciones en un transporte público.

La joven mexicana confesó que no busca subirse a más Metros o transportes, asimismo nunca esperó que el clip tuviera la atención que obtuvo.

Hasta el momento, la entrevista completa suma miles de reproducciones en YouTube, donde s pueden leer comentarios como “Merece que le den tan si quiera una multa, que no haya recibido un castigo da paso a que cualquiera haga lo mismo”, “La funa no es por que hubiera niños, el enojo real, es la falta de respeto hacia las personas que usan el metro, por hacer contenido de ese tipo en un lugar público” o “Ya no hay moralidad ... Puro libertinaje”.