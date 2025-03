¡En 2025! Modelo muestra cuánto gana vendiendo contenido exclusivo en página azul

La activista y creadora de contenido Renata Villareal generó una intensa polémica en redes sociales tras revelar las cifras de sus ingresos en la plataforma OnlyFans. La joven, conocida por su activismo feminista y su participación en la colectiva Marea Verde, compartió, públicamente, sus ganancias por vender imágenes y videos exclusivos, lo que desató un gran número de comentarios relacionados sobre el feminismo y la autonomía del cuerpo.

Villareal, quien abrió su cuenta de OnlyFans hace algunos meses, defendió su decisión argumentando que se trata de una forma de ejercer su libertad y autonomía sobre su propio cuerpo. Además, señaló que los ingresos obtenidos le permiten financiar su activismo y otros proyectos personales.

Sin embargo, la revelación de sus ganancias generó críticas por parte de algunos sectores del feminismo, quienes consideran que la explotación del cuerpo femenino en plataformas como OnlyFans perpetúa estereotipos y contribuye a la cosificación de las mujeres. Las reacciones en redes sociales fueron diversas y dividas, pero ¿Cuánto gana en OF?

Todo comenzó con la publicación de una internauta: “¿Quién es la Suripanta Tuitera que abandonó el OF por falta de clientes? No me importa pero quiero saber" a lo que otro usuario aseguró que se trataba de Renata Villarreal.

Después de esto, fue la misma activista la que “ventiló” sus ganancias: “Me halaga que piensen tanto en mi. Pero yo no soy. Yo sigo cobrando mi dinerito cada quincena. Gracias por mantenerme vigente”, seguido de una foto en la que se ven 980 dólares.

Los internautas realizaron la conversión y descubrieron que la mujer gana 19 mil 829 pesos quincenales por las 190 imágenes y 19 videos que están disponibles en su cuenta personal de OnlyFans. Cualquier adulto podrá pagar 15 dólares, poco más de 300 pesos mexicanos, para acceder a las publicaciones de la página azul.