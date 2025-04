¿Doña Carlota da sus primeras declaraciones tras disparar contra varias personas en Chalco?

Doña Carlota se convirtió en una de las mujeres más buscadas en redes sociales. Todo comenzó cuando se viralizó, en X, la grabación que muestra el preciso momento en que la adulta mayor llegó, en un vehículo gris, a un domicilio para después amenazar con un arma de fuego a varias personas.

Sin mediar palabras, la anciana apuntó contra los presentes que se encontraban en el patio de la vivienda y segundos más tarde accionó la pistola en repetidas ocaciones. A pesar de los gritos, la agresora continuó disparando hasta que decidió huir junto a sus acompañantes en el mismo vehículo.

Tras darse a conocer el terrible hecho, autoridades mexiquenses anunciaron la captura de Carlota “N” y sus dos acompañantes la tarde del pasado 2 de abril. Durante las investigaciones, se expuso que la mujer es madre de Arturo Santana, exdiputado del PRD. Sin embargo, también se cree que las víctimas intentaban despojar a la anciana de su vivienda.

Lo antes dicho surgió ya que presuntamente Carlota “N” acudió previamente a la Fiscalía para denunciar la supuesta invasión de su inmueble, pero no obtuvo respuesta. Ante la inacción de las autoridades, habría decidido tomar la justicia en sus manos, lo que culminó en un doble homicidio.

Video de Carlota ‘N’ dando sus primeras declaraciones

El internet se llenó de memes e incluso canciones relacionadas a lo ocurrido en el Estado de México, sin embargo entre todos los posteos en las últimas horas se comenzó a popularizar, en la misma aplicación de X, un video en el que presuntamente se escuchan las primeras declaración de la ahora detenida.

“Pasó el mes y voy ¿Qué onda carnal? ‘No pue es que no, yo ya me asesoré‘. Eso qué. Yo le dije a mi abogado ‘Mira, yo presté una casa y pues resulta que por ahí me la quiere quitar’. Es allí donde me pongo a pensar ¿Qué leyes son esas?“.

Pese a parecer algo verídico, la realidad es que se trata de una imagen modificada con inteligencia artificial y el audio que suena es de un video realizado por el creador de contenido Gusgri, quien vivió un suceso similar al de Carlota.