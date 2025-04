Hombres pelean durante el Simulacro Nacional 2025 en calles de la CDMX

La mañana del pasado martes, 29 de abril, miles de personas salieron de sus trabajos y casas para participar en el primer Simulacro Nacional 2025, mismo que se realizó a las 11:30 de la mañana.

Si bien la gran mayoría de citadinos siguieron las indicaciones para resguardarse y conocer los pasos a seguir en caso de movimientos telúricos, algunos internautas denunciaron presuntas fallas que se registraron en diversas partes de la capital del país y el Estado de México.

Pese a lo antes dicho, en las últimas horas se comenzó a popularizar, mediante redes sociales, la grabación de pocos segundos que muestra el momento en que dos hombre comenzaron a golpearse mientras se activó el sistema de alarmas.

La cuenta oficial de Fuerza Informativa Azteca compartió, en X, el suceso con la siguiente descripción: “Se registra un conato de bronca entre trabajadores en Polanco. Todo esto dentro del marco del Simulacro Nacional 2025”.

Los involucrados convirtieron las zonas seguras en un ring; algunos presentes que notaron la discusión optaron por intervenir y evitar que sucediera un percance mayor. La adrenalina de los hombres les impidió notar que una camioneta pasaba por el mismo lugar, lo que pudo acabar con alguien atropellado.

La rápida acción de los elementos de seguridad y personal de protección civil hizo que la pelea durara unos cuantos segundos.

Hasta el momento, el video suma más de 150 mil reproducciones en la red social perteneciente a Elon Musk, donde se pueden leer los siguientes comentarios: “Yo estuve ahí. Para un poco de contexto, ellos no eran parte de las personas del simulacro, si no que estaban en el lobby. Cuando yo pasé justo a un lado, el chavo de negro dijo que el ruco le tomó fotos a una chica que estaba también ahí y por eso comenzó el pleito”, “Creo que ya no trabajan ahí a partir de mañana” o “Ese amigo ya se quedó sin trabajo, se le ve los nervios cuando agarra el celular”.