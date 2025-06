Citadinos preocupados por distribución de billetes falsos de 100 pesos, así puedes identificarlos

Un accidente reciente en redes sociales puso en alerta a la población sobre la circulación de billetes falsos. Un usuario compartió su experiencia al recibir un billete de 100 pesos mexicanos que, en lugar del rostro de Sor Juana Inés de la Cruz, presentaba la inusual imagen de un panda.

Este caso viralizó la importancia de estar atento a las características de seguridad del papel para evitar ser víctima de fraudes. El billete en cuestión carecía por completo de los elementos de autenticidad emitidos por el Banco de México (Banxico), lo que facilitó su identificación como falso una vez que fue examinado con detenimiento.

Cómo Identificar un Billete Falso

Identificar un billete falso requiere prestar atención a varios elementos de seguridad incorporados por Banxico:

Relieves sensibles al tacto: Los billetes auténticos presentan relieves que se pueden sentir al tocar ciertas áreas, como el texto “Banco de México” , el numeral con la denominación, o los personajes.

Marca de agua: Al mirar el billete a contraluz, debe aparecer una imagen o texto que corresponde al personaje principal o al número de la denominación. Esta imagen se forma con distintas tonalidades.

Publicación real del billete falsó que circuló por la capital mexicana (ESPECIAL)

Hilo de seguridad: Es una delgada banda que cruza el billete y que se ve a contraluz como una línea continua. En algunos billetes de mayor denominación, este hilo puede ser tridimensional o tener elementos que se mueven al inclinar el billete.

Ventana transparente: En los billetes de la nueva familia G (como el de 100 pesos actual), hay una ventana transparente que contiene elementos como el numeral y la denominación, los cuales cambian de color.

Elementos que cambian de color: Algunas figuras o denominaciones impresas en el billete tienen tintas especiales que cambian de tonalidad al inclinar el billete.

Consecuencias de Distribuir Billetes Falsos

Distribuir billetes falsos, aun sin conocimiento de su falsedad, conlleva serias repercusiones. De acuerdo con el Código Penal Federal, la fabricación, alteración o circulación de moneda falsa es un delito grave. La persona que a sabiendas pone en circulación moneda falsa puede enfrentar penas de cinco a doce años de prisión y hasta quinientos días multa.

Si una persona recibe un billete falso sin saberlo, no debe intentar usarlo. Lo correcto es llevarlo a cualquier sucursal bancaria para que lo retengan y lo envíen al Banco de México para su análisis. No se recupera el valor del billete, pero se evita cometer un delito al no intentar pasarlo como auténtico. La difusión de estos billetes, incluso a través de redes sociales, sirve como recordatorio para la población sobre la importancia de la verificación y la denuncia ante las autoridades pertinentes.