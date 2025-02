Español enfurece, destroza objetos y amenaza a trabajadora de cafetería en Mérida

Un ciudadano español amenazó a la empleada de una cafetería en Mérida, Yucatán, además de causar daños materiales, al parecer porque le molestó el volumen de la música que salía del establecimiento, pese a que la trabajadora accedió a su solicitud, para el hombre no fue suficiente y comenzó a insultarla.

El hombre, identificado como Joan Serra Montagut, acudió al Café Lavé la mañana del 24 de febrero, previo a que abriera al público, él se hospedaba en un inmueble contiguo y se molestó por el volumen de la música, en un video que se difundió del momento el sujeto le grita a la trabajadora y comienza a romper cosas, pese a que la mujer le dice que “no hay necesidad”.

“No me chinguen más, música baja y no me chinguen, no me manden a nadie aquí al lado porque te quedas sin chamba. Me voy a chingar esto. Nunca he actuado así, pero cuando me faltan el respeto actúo así. Exijo respeto, soy una persona que lucha por mejorar este puto mundo y me caga la gente fresa, racista , gente asquerosa y eres cómplice de esta mierda”, gritó el hombre ante el terror de la mujer.

Español confronta a dueños de Café Lavé

Los dueños de la cafetería acudieron al inmueble en donde se alojaba Joan Serra para confrontarlo por las amenazas y daños al establecimiento, en donde hubo otro enfrentamiento con una de las personas que lo grababa a la que empujó para no salir en la imagen, además de decirle que puede ser encarcelado por amenazar a una mujer.

Sin embargo, el hombre dice que desde hace muchos años trabaja con mujeres y respeta sus derechos, pese a que en el video se pone en evidencia todo lo contrario, por lo que accede a disculparse con quienes lo confrontan y la trabajadora.

Pero de inmediato intenta tirar el celular de la mujer que lo graba, quien le grita que no lo haga de nuevo porque puede pedir que lo detengan.

Por este hecho, la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán informó que elementos de la Policía Estatal de Investigación (PEI) acudieron al restaurante “Café Lavé” por el reporte de daños a la propiedad y amenazas a un trabajadora.

“Se entrevistó al personal que informó que un individuo ingresó al establecimiento, agredió verbalmente a una mujer y amenazó con incendiar el negocio si no bajaba el volumen de la música. Posteriormente, arrojó al piso diversos objetos, ocasionando daños materiales y se retiró del lugar. El propietario del restaurante, manifestó su intención de interponer la denuncia correspondiente”.

Aunque no proporcionaron más información por tratarse de un hecho que está en investigación, pero se darán a conocer por canales oficiales cuando sea posible.

En redes sociales se reprobó la conducta de Joan Serra Montagut, con comentarios que exigieron su detención o expulsión de México, además de solidarizarse con la mujer.