El aún director de Selecciones Nacionales, Héctor González Iñárritu elogió el trabajo de los comentaristas de Tv Azteca, Christian Martinoli y Luis García, quienes considera han llevado a niveles muy elevados las transmisiones de los partidos y añadió que quienes no aguanten la crítica deben dejar su puesto en la Federación. “A mí no me molesta, estoy acostumbrado a esto, la gente que estamos en estas posiciones tenemos que aguantar, y si no aguantamos nos tenemos que ir, tengo que soportar lo...