Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección mexicana reconoce que la afición nacional es muy exigente y que perdió su confianza después de la goleada de 7-0 que le propinó Chile en la pasada Copa América Centenario.



“Si nos atenemos a los resultados, son 12 juegos, 10 ganados un empate y uno perdido, esto es de opiniones. El mexicano es muy exigente y con el resultado, el marcador, la confianza se perdió. Es nuestra responsabilidad tratar de recuperarla y estamos en eso”, comentó Osorio.



El técnico colombiano reveló que busca que sus jugadores reivindiquen por lo que usó a varios que estuvieron en la goleada ante El Salvador. “Nuestra idea era que jugaran los mismos 11 que jugaron contra Chile (ante El Salvador y Honduras). Tenemos total confianza y credibilidad en ellos, merecían la oportunidad de reivindicarse. Guillermo Ochoa respondió, miramos la posibilidad, el rival, nosotros, el seguir consolidando más jugadores y de mejor calidad. Jesús Corona y Alfredo Talavera le disputan la posición a Guillermo Ochoa; esto no debería ser tan importante a la hora de tomar esta decisión”, explicó



Con respecto al tema de las rotaciones que tanto se le ha criticado, el seleccionador nacional afirma que no cambiará de idea. “Es un tema de apreciación, continuaré pensando que lo más importante para un ser humano es ser parte del grupo y sentirse parte de… y la única manera es participando, acá los jefes nos dieron la oportunidad de trabajar y no me han limitado en ese aspecto”, dijo.



También comentó que tiene buenas posibilidades para suplir la baja de Raúl Jiménez. “Ante las bajas continuamos en la búsqueda de jugadores que puedan cumplir en esa posición, está Ángel Zaldivar y Martín Barragán, creemos que Martín es más para jugar acompañado y Ángel solo arriba, como lo hace en su club. Si la decisión fuera con un falso nueve, buscaríamos a alguien más, pero en esta oportunidad sería alguno de ellos, o Ángel Sepúlveda quien jugó ahí en sus inicios, tenemos 3 muy buenas posibilidades”.



Ce igual forma aseguró que el equipo no se relajará ante Honduras pese a que ya está clasificado al hexagonal final de la Concacaf, rumbo al Mundial de Rusia 2018.



“La palabra relajarse se utiliza con mucha frecuencia y no es el caso. Estoy convencido que contra Chile no nos relajamos en ningún momento, las emociones negativas después del tercer gol paralizan al jugador. El grupo tiene combatividad, profesionalismo y saben plenamente que se disputan un puesto en el equipo. Mañana, es un equipo que le da prioridad a las transiciones de defensa y ataque, a eso van a jugar. Esperemos reducirlas a la menor cantidad posible, pero el juego va a ser así”. enfatizó.



Por último, Juan Carlos Osorio le pidió a la afición mexicana que no deje de apoyarlos. “Es y seguirá siendo nuestra Selección, más allá que estemos nosotros o alguien más, siempre hay que apoyar a la Selección y en este momento los muchachos esperan ese apoyo incondicional y trataremos de convencerlos de que nos lo merecemos”.

