Mhoni Vidente ‘balconea’ al ‘Canelo’ tras quedar completamente desnudo

El boxeador mexicano, Saúl Álvarez, sorprendió a todo mundo tras subirse completamente desnudo a la báscula previo a la pelea ante Liam Smith para marcar las 154 libras, lo cual causó algunas bromas e incluso ‘revelaciones’.

VIDEO: ¡Sin calzones! 'Canelo' se sube completamente desnudo a la báscula

Algunas aficionadas no dudaron en elogiar al ‘Canelo’ y emocionarse por lo ocurrido en el AT&T Stadium, no obstante fue la astróloga, Mhoni Vidente, quien se encargó de ‘balconearlo’ al asegurar que ‘vivía muy lejos’, refiriéndose así al tamaño de sus partes íntimas.



“Por allí me contaron que @Canelo vive muy lejos jijij .😆😆😆”, publicó la colaboradora de Publimetro en su cuenta de Twitter, comentario que se ganó las ovaciones de sus seguidoras.



Esta noche el púgil mexicano se verá las caras ante el británico por el título superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) que ostenta Smith.