El panorama en el Club América no luce muy alentador después de que las Chivas “bailaran” y golearan a las Águilas en en su propio estadio y en el semestre que festejan su Centenario. Ignacio Ambriz se tambalea en el banquillo americanista pero ¿qué tan mal lo ha hecho en comparación a los tres últimos entrenadores?



Con Miguel Herrera inició la nueva época de triunfos del conjunto de Copa. El Piojo dirigió al América a lo largo de cuatro torneos. Bajo su mando el América se proclamó campeón de Liga en el Clausura 2013 al vencer en penales al Cruz Azul, perdió la final del Apertura 2013 ante León y llegó a dos semifinales (Clausura 2012 y Apertura 2012). En esos campeonatos se enfrentó al Guadalajara en cuatro ocasiones, ganó tres veces y perdió un juego. De 88 partidos que dirigió en el campeonato local obtuvo una efectividad de 51.1%.



Cuando Herrera partió a dirigir a la Selección mexicana, Antonio Mohamed ocupó su lugar. El Turco dirigió el Clausura 2014 y el Apertura 2014. En el primero llegó hasta cuartos de final donde Santos lo eliminó y el segundo campeonato se hizo con el título tras superar en la final a los Tigres. Su efectividad quedó en 47.6% después de 42 encuentros dirigidos en el campeonato local: Además de que ganó un Clásico y empató otro. En la Concachampios 2014-15 clasificó a las Águilas a cuartos de final antes de salir del equipo por supuestas diferencias con Ricardo Peláez, presidente deportivo del equipo.



Tras la salida de Mohamed el técnico elegido fue Gustavo Matosas, que ostentaba un bicampeonato con el León; sin embargo, sólo permaneció con el América un semestre pese a que ganó la Liga de Campeones 2014-15 y acumuló 42.1% de efectividad en 19 juegos dirigidos. El técnico uruguayo salió del equipo americanista por razones similares a su antecesor.



Ignacio Ambriz es el actual entrenador del América; sin embargo, no es querido por gran parte de la afición pero cuenta con el apoyo de Ricardo Peláez, además de que los números también lo respaldan. Hasta el momento ha dirigido 49 juegos de Liga en los que tiene una efectividad de 48.9%, sólo menor que la de Migue Herrera. Es campeón de la Concachampions 2015-16 que le aseguró un lugar en el Mundial de Clubes que se disputará a finales del año y ha llevado al equipo a las semifinales en el Apertura 2015 y Clausura 2016.



No obstante, todos recuerdan el papelón que hizo en el Mundial de Clubes de 2015 en el que fue eliminado en cuartos de final por el Guangzhou Evergrande de China, la forma en que limita al equipo cuando va ganando y sobre todo la humillante derrota ante las Chivas, del pasado sábado, en la que nunca logró contrarrestar el juego del rival.