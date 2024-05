El Estadio Azteca ya espera a los protagonistas de la Final Four en la Kings League Américas

Este jueves 2 de mayo, el imponente Estadio Azteca abrió sus puertas para recibir a los presidentes de los cuatro equipos protagonistas en la Final Four de la Kings League Américas. Zeein, Los Futbolitos, Alana, Barca y Germán se plantaron frente a las cámaras para brindar unas últimas palabras previo al evento, apunta que a paralizar a toda Latinoamérica y parte de Europa.

Las declaraciones empezaron fuerte con el mandatario peruano, Zeein, quien habló sobre los cambios en el banquillo que sufrió el equipo durante la temporada regular y como estos, lejos de afectarlos, los hizo tener un plantel más fuerte que ahora los tiene como el caballo negro. “No solo cambiamos de técnico, fue mucho internamente porque no estaba funcionando. Estábamos a dos partidos de que se disputaron los cuartos y a pesar de que hubo quien no confió, Yo me la jugué, creí, confíe y dieron buenos frutos”, aseguró.

#KingsLeagueAmericas



Zeein, presidente de @FCPersas, habla sobre los cambios que sufrió su equipo durante la temporada y el papel de caballo negro que juegan en la Final Four



"Yo confíe en los cambios y dieron frutos finalmente"



📷 @irving_Chavez04 pic.twitter.com/65tPpX9z2T — Publimetro deportes⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publimetro_dxts) May 2, 2024

Por su parte, Germán Garmendia, quien se encuentra al frente de Real Titán, hizo énfasis en la posición en la que terminaron sus jugadores en la tabla general y como esta no significó un paso más hacia el exceso de confianza, ya que ellos saben que en la Kings Legue Américas todo puede suceder.

“La confianza del equipo es en el trabajo que se ha hecho, ya está. Creo que todo estamos con esa mentalidad de que tenemos el equipo que queremos y ahora solo queda disfrutar la experiencia y vivirla”, aseguró.

#KingsLeagueAmericas



Germán Garmendia, revela si @realtitanfc se encuentra confiado de cara la Final Four, luego de haber terminado como líderes y ser favoritos al título



📷 @irving_Chavez04 pic.twitter.com/ejqaQdWKyv — Publimetro deportes⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publimetro_dxts) May 2, 2024

Por su parte, los dirigentes de la Raniza FC destacaron el gran proyecto que crearon desde el inicio de la liga. Alana y Barca afirmaron que todo el tiempo, dinero y planeación que invirtieron ahora ha dado sus frutos, teniéndolos en la Final Four y siendo uno de los equipos candidatos a llevarse el primer split de la competencia.

“No nos equivocamos y contrario a ello acertamos en los fichajes de jugadores como de cuerpo técnico. Desde un inicio todo lo que le hemos metido al proyecto fue pensando en ganar. Estar aquí es un orgullo porque se dieron los resultados que buscábamos”, cerraron.

#KingsLeagueAmericas



Alana y Barca, presidentes de @RanizaFc, señalan toda la planeación que hicieron al rededor del equipo y como está les dio resultados



"Se trabajó para hacer un equipo ganador"



📷 @irving_Chavez04 pic.twitter.com/C5oWhkafE1 — Publimetro deportes⚽🏎️🎾⚾🏈🏀🏇🏼🏆 (@Publimetro_dxts) May 2, 2024

Finalmente, fueron Los Futbolitos los que tomaron la palabra para hablar un poco sobre el camino que llevó a los Galácticos del Caribe hasta el Estadio Azteca. Con firmeza, ambos presidentes aceptaron que su inicio no fue el esperado, pero que posteriormente la confianza llegó al grupo para dejar fuera a los favoritos y hacerse con el último boleto al gran evento.

Es así como ahora solo queda esperar a que la cuenta regresiva llegue a su final para que el próximo 4 de mayo el Coloso de Santa Úrsula sea testigo de uno de los más grandes eventos de futbol en su formato de futbol 7 por streaming.