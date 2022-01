¿Se puede contagiar el Covid-19 luego de 7 días de aislamiento?

En los días recientes han sido comunes las noticias sobre nuevos récords de contagios diarios de Covid-19 en varios países, como fue el caso de México el martes con casi 50 mil casos; sin embargo, una duda que ha surgido es sobre cuánto tiempo los pacientes deben estar en aislamiento, ya que varias autoridades ajustaron el periodo de 14 a siete días.

Un estudio realizado por la Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido destaca que dos tercios de los casos positivos de Covid dejan de ser contagiosos después de cinco días, ejemplo de esto es que de la semana del 10 al 16 de enero se registraron más de 18 millones de contagios en el mundo, cifra 20 por ciento mayor respecto a la semana anterior.

Sin embargo, del 3 al 9 de enero el incremento fue de 55 por ciento, mientras que en el semana previa el aumento fue de alrededor de 70 por ciento; en contraste, la cifra de decesos tuvo incrementos en el rango de cuatro por ciento.

Aunque estos datos no deben considerarse como una licencia para sólo guardar siete días de resguardo y volver a las actividades cotidianas, ya que tras ese periodo aún se puede contagiar la enfermedad, por que sólo con una prueba de antígenos las personas pueden conocer si son positivos luego del resguardo de una semana.

El País informó que estudios realizados en Japón muestran que 19 por ciento de los casos aún son positivos aunque hayan estado resguardados por siete días, las pruebas de antígenos muestran que los individuos aún tienen gran cantidad de virus en las vías altas, como nariz, boca y garganta que son expulsados por los aerosoles del paciente.

“En el caso de que tras los siete días de cuarentena el resultado del test de antígenos sea negativo, no se puede tomar como ausencia de infección ni como ausencia de capacidad de contagio, lo que detectan es en qué momento se es más contagiosos, pero no dan información acerca de si se está o no infectado. Tener un test negativo no significa que no se pueda contagiar a otras personas, sencillamente refleja que la probabilidad de hacerlo disminuye”.

La investigación también remarca que el periodo de mayor infección varia en cada persona, pues depende de diversos factores, entre ellos estado de salud previo a la infección, si tienen esquema completo y refuerzo de vacuna, edad, entro otros.