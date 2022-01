Genaro Valdez, de mesero a cumplir su sueño y debutar en UFC

Este sábado el peleador mexicano Genaro Valdez cumplirá uno de sus más grandes sueños cuando suba por primera vez al octágono del UFC donde tratará de demostrar que está hecho para las MMA, y que todo el esfuerzo realizado ha valido la pena.

Nacido en Ensenada, registrado en Mexicali, pero criado en Cabo, San Lucas, Baja California, “Rayadito”, como también se le conoce, tuvo que dejar a su familia para ir a trabajar a Cabo de mesero y ganarse un dinero para seguir con su carrera de peleador.

“Esto siempre me gustó (pelear). De las personas que me impulsaron a dedicarme de tiempo completo fue mi hermano Jonathan. Yo trabajaba en Cabo, San Lucas, de mesero (restaurante Casa Ángel de la señora Carolina), me iba muy bien, trabajaba duro, él me metió a trabajar y nos iba muy bien porque nos acoplábamos, hicimos dinero, rentamos un departamento y yo ya peleaba amateur”.

“Trabajaba de siete de la mañana a cuatro de la tarde y entrenaba a las cinco y media, seis, toda la tarde. Era un horario que me gustaba y cuando no trabajaba me iba a entrenar. Es algo que siempre me ha gustado a hacer”.

“Empecé a pelear, a viajar y se me hacía chido porque el primer viaje que hice en MMA fue a Ensenada. Ya tenia años sin ver a mi mamá, a mis hermanos, y cuando fui los volví a ver, fue la primer paga que me dio la MMA, el ver a mi familia”, relató a Publisport.

-¿Cuánto tiempo trabajaste en el restaurante?

“Como tres años. Empecé de lavaplatos, luego me hice ayudante de cocina, luego repartidor de comida, hasta que llegué a mesero, luego me hacía cargo de la bodega, me pagaban más. Siempre he sido así, bien movido y queriendo superarme todo el tiempo y ahora me toca aplicarlo en el MMA. Es mucho mas difícil pero me gusta, es algo que me gusta y me hace sentir completo”.

-¿Te sientes orgulloso de como has llevado tu vida y carrera?

“Lo que llena mi corazón es ver a mi mamá feliz, verle los ojos brillosos cuando me ve, se que son de orgullo”.

Con nueve victorias consecutivas como profesional, Genaro fue invitado al Contender Series de Dana White, presidente de UFC, donde debía sacar una victoria ante Patrik White para ganar un contrato con la empresa más importante de Artes Marciales Mixtas… y lo consiguió.

-¡Qué pelea ante Patrik White! ¿de dónde sacaste ese impulso final para salir con la victoria?

“Del corazón. El corazón nunca me dejó de latir por lo que quería, por mi sueño que era ganar esa pelea y esa oportunidad. Me siento bien afortunado de estar acá y representar a México. Después de esa pelea hice unos ajustes en mi estilo para mejorar. Esa pelea era mi oportunidad, nome iba a guardar nada, no iba a dejar nada para después. Mi mentalidad era dejar todo arriba. Algunas personas dijeron que me cansé, pero ¿quién no se cansa de tirar golpes? El corazón me siguió latiendo y cuando vi el momento contragolpeé y todo salió perfecto”.

-Todo salió bien porque te ganaste un contrato con UFC ¿por cuántas peleas es?

“Es por cuatro y estoy bien emocionado porque tres meses después de mi pelea en Contender voy a debutar en la empresa. No he dejado de entrenar, sabía que tenía que mejorar ciertos aspectos en mi estilo y eso hicimos. Estamos ready para este tiro”.

-Te vemos muy de la mano con Brandon Moreno ¿eso ha influido para que se te abran las puertas de UFC?

“Brandon siempre ha sido un compañero desde que llegué a Entram gym hace siete años, siempre lo he visto ahí como uno de los más avanzados, trabaja muy duro, es un excelente padre de familia, excelente amigo, siempre da buenos consejos. Me ayudó a trabajar más duro, ver detalles hace para seguir trabajando duro. Me inspira mucho y me motiva machín”.

-¿Cuáles son esos aspectos que mejoraste en tu estilo de pelea?

“Fueron muchos, ya podrán verlos el sábado arriba de la jaula. Yo me estoy preparando para ganar. Fue mejorar en todo, tanto en mi distancia como en el suelo”.

-¿Cómo definirías tu estilo de pelea?

“Tengo 12 peleas amateur, todas ganadas, en mis 10 profesionales igual, todas ganadas sin ninguna decisión y solamente en una pelea he llegado al tercer round. Es algo que define mi estilo, ir hacia adelante, aguerrido, no bajar las manos y aguantar. Mi corazón es el que me da el aguante y toda la gente que me respalda, mi mamá, mi familia, mi equipo, mi esquina, Brandon (Moreno), a todos los traigo atrás conmigo y es un gran apoyo”.

-¿Qué sabes de tu rival Matt Frevola?

“Es muy agresivo, fuerte e inteligente para pelear y mete mucha presión. Tiene buen jiu jitsu y lucha, tira golpes muy fuertes. Pero yo me siento apto para enfrentar a cualquier peleador, en mi prime, me he preparado muy fuerte y estoy listo para el show”.

-¿Sientes nervios?

“Para nada, cumplí mi sueño, al contrario, estoy bien emocionado, quiero vivirlo, sentirlo y cada vez que me acuerdo siento algo bien bonito en mi pecho”.

-En la cartelera (UFC 270) también estará Brandon Moreno que expondrá su titulo en la trilogía con Deiveson Figueiredo ¿cómo lo has visto, cómo está de ánimo?

“No tengo que mandarle mensajes, se que el morro está bien preparado, como no tienes una idea y por lo que he visto se lo va a chingar”.

-¿Con cuál canción saldrás al octágono?

“Con una de mi carnal Alemán, se llama Gran Vida”.