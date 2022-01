Tuca Ferretti sobre su salida de Tigres “Si algo hice mal que me demanden y lo comprueben”

La huella que dejó Ricardo el Tuca Ferreti como entrenador de Tigres difícilmente alguien podrá igualarla. Y es que durante sus más de 10 años en el banquillo felino, el brasileño logró 5 títulos de Liga MX.

Pese a ello, hay supuestas señalaciones de CEMEX de que el Tuca hizo negocios propios con la venta de jugadores cosa que no le gustó nada y mandó a callar a todos sus retractores.

“Si alguna cosa tienen que yo hice mal, ¡que me demanden! Y si me demandan, quiero ver que lo comprueben, que recibía dinero, que tenía treinta jugadores. Ojalá tuviera jugadores para traerlos para acá (Juárez)”, señaló en entrevista para el canal de YouTube de Jorge el Burro Van Rankin.

Asimismo, el entrenador de 67 años, detalló que Cemex cada seis meses hacía auditorias, por lo que hubiera sido evidente hacer algún tipo de negocio sin que ellos lo supieran y expresó su molestia ante este tipo de acusación.

“Alejandro Rodríguez era Presidente, teníamos un intermediario con Cemex, el señor Víctor Romo. No se hacía nada, ni se autorizaba nada sin que ellos no supieran... Si yo hubiera hecho algo malo, ¿tú creen que ellos no hubieran hecho algo’”, siguió.

“Cada seis meses se hacía auditoría, todo el tiempo se hacía auditoría y cuándo salió una cosa, jamás. Estas son babosadas y pendejadas de gente que quiere hacer daño a una persona que le dio todo a la institución. Le entregué todo y me encabrona”, agregó.

¡QUE ME DEMANDEN !🤬

😱Así lo dijo Tuca sobre el porque salió de @TigresOficial en una entrevista con el Burro Van Ranking #TUCA #Tigres pic.twitter.com/eyflUzM9Lp — Mikegarzah (@MikeGarzaH) January 21, 2022

El Tuca, que actualmente dirige su segundo torneo con los Bravos de Juárez acepto estar sentido con la gente de Tigres por esta situación, pues es un entrenador que le dio protagonismo al conjunto regiomontano luego de muchos años peleando por el descenso. Por estas cosas sí (estoy sentido)”.