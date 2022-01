Igor Lichnovsky asegura que a Tigres lo conocen hasta en Arabia

Igor Lichnovsky arribó la noche de este sábado a la ciudad de Monterrey para presentar exámenes médicos con Tigres.

Durante su llegada, el nuevo zaguero de los felinos mostró su entusiasmo por regresar a México y aseguró que su nuevo club es conocido en diversas partes del mundo gracias a André Pierre Gignac.

“Ha habido varios chilenos en el club, el último fue Edu Vargas. Cuando estaba en Cruz Azul me contaba como era internamente. La magnitud del club, lo conocen hasta en Arabia Saudita. Cuando dije que tenía la opción de venir acá, toda la gente lo sabía, curiosamente por Gignac. Es un club de magnitud internacional”, declaró el ahora ex jugador de Al-Shabab.

😉🇨🇱 Esta mañana @igor_five fue sometido a exámenes médicos pra continuar con su proceso de incorporación al equipo.#PerfilTigre 🐯 pic.twitter.com/QLAlkfYBWg — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) January 22, 2022

Sobre su pasado con Cruz Azul, el zaguero aseguró que eso ya es pasado y dará su mejor futbol con el club regio.

[ Organiza tu alacena con estos tips ]

[ ¡Decídete por un Toyota híbrido ya! ]

“Tigres me mostró su cariño. Desde el primer contacto supe que había un interés real. Vivo el presente y para no ser un mal agradecido con Dios sin duda donde estoy hoy es el día más importante para mí y voy a dar todo por Tigres”.

“Llego a un club no sólo de magnitud nacional sino internacional”, las palabras de Igor Lichnovsky en su llegada a Monterrey para incorporarse a Tigres



🎥 @aaronMHsanchez | https://t.co/vixkdsaHWT pic.twitter.com/bxW3cz9qtl — La Afición (@laaficion) January 22, 2022

El futbolista, que ya realizó los exámenes médicos con los felinos llega para suplir la inminente salida de Carlos Salcedo y podría ser presentado en las próximas horas.

El chileno firmará por cuatro años con los regios y podría debutar hasta la fecha 4 una vez que se reanuden las actividades después de la fecha FIFA.