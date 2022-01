Rayadas domina con autoridad al América Femenil

El equipo de las Rayadas de Eva Espejo buscará esta noche mantener la hegemonía que las regiomontanas han tenido frente a las Águilas del América, ya que, en todos los enfrentamientos mano a mano frente a las capitalinas, las regias han salido avante.

De ocho enfrentamientos que han registrado, las de Monterrey registran 6 triunfos por solo dos empates, manteniéndose invictas frente a las de Coapa.

En su más reciente choque, las albiazules se llevaron la victoria como locales cómodamente con marcador de tres goles por uno, con goles de Rebeca Bernal, Diana Evangelista y autogol de Jocelyn Orejel.

Esta noche, regiomontanas y Águilas medirán sus fuerzas en punto de las 7 de la noche en el Estadio Azteca en lo que es el partido más atractivo de la jornada entre dos de los equipos candidatos al título.

⚽| ¡Hoy hay futbol! ¡Hoy juega Rayadas la Jornada 3 de la @LigaBBVAFemenil! 💙⚽️



⌚ 19:00 Hrs.

🆚 @AmericaFemenil

📺 TUDN

🏟️ Azteca



A dejar el corazón en la cancha, Equipo 🤝 ¡Dale, Monterrey! 🗣@gatorademex #ArribaElMonterrey pic.twitter.com/MYIy5qemrH — Rayadas (@Rayadas) January 24, 2022

Entre semana la guardameta de las Rayadas, Alejandría Godínez, reconoció que no será nada fácil vencer a las Águilas debido a que se reforzaron muy bien para este torneo, pero no pone excusas para no salir de la Ciudad de México con la victoria.

