Tom Brady: “Mis hijos me necesitan más que el futbol”

Tom Brady, quarterback de los Buccaneers de Tampa Bay, sigue sin aclarar si se retira o no de la NFL pero de acuerdo a sus palabras parece que cada vez está más propenso a dejar los emparrillados.

En el día del segundo aniversario de la muerte de Kobe Bryant señaló en el podcast Let’s Go! que “nadie es importa” y que su prioridad son sus hijos y no el futbol americano.

“Nunca sabemos qué pasará en el futuro, ahí está lo que pasó con Kobe Bryant, un gran amigo que en paz descanse. Crees que vivirás para siempre y no es así, crees que jugarás para siempre y no es así. Los días que me queden quiero que valgan la pena sea lo que sea que haga, quiero ver a mis hijos crecer, no queda más que disfrutar el momento que tienes”, declaró.

Brady apuntó que el futbol americano es muy importante pero que sus hijos lo necesitan más. “Con el paso de los años he aprendido que este deporte es muy importante para mí, me importa demasiado, pero ahora tengo hijos y ellos me necesitan más que el futbol, mi esposa ha sido mi máximo soporte y sufre cada vez que me ve siendo golpeado. Ella se merece lo mejor de mí como esposo y compañero, mis hijos se merecen lo mejor de mí como padre y eso es lo que debo valorar”, agregó.

Por último indicó que no hay prisa por anunciar si continuará con los Bucs en la temporada 2022. “No hay prisa para que decida qué haré. Han pasado un par de días desde que terminó la temporada y vengo de seis meses con futbol americano todo el tiempo (...) Cada año me aseguro de ser capaz de entregar al equipo lo que demandan de mí, solo así decido regresar cada temporada porque ellos se merecen lo mejor que pueda dar”.

Tom Brady y Tampa Bay fueron eliminados en la ronda divisional por los Rams de Los Ángeles, por lo que no podrán refrendar el título que consiguieron en 2021 al vencer en el Super Bowl LV a los Chiefs de Kansas City.