Corea del Sur califica al Mundial por décima vez consecutiva

FT: 🇸🇾 Syria 0-2 Korea Republic 🇰🇷



Korea Republic are heading to the 2022 #WorldCup. The Taeguk Warriors confirm their spot in the @fifaworldcup after a comfortable win over Syria in Group A! #AsianQualifiers | #SYRvKOR pic.twitter.com/U6Gf8RBVzs