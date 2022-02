El Salvador se habría negado a jugar contra Canadá por incumplimiento de directivos

Un nuevo escándalo en la Concacaf, después de que la selección de El Salvador afirmó que no disputarán su encuentro ante Canadá por la falta de pagos por parte de la Federación.

A través de un comunicado, los jugadores de la Selecta afirman que los directivos les han faltado al respeto en plena eliminatoria.

“Se nos ha faltado el respeto como profesionales y personas. Esta mañana, el presidente Hugo Carrillo y el comité escogieron el peor momento para distraernos y recriminar que se había hablado con la prensa sobre implementos de frio que nosotros compramos en Columbus. Ocupando esto como distracción, para posteriormente decir que no cumplirán con el acuerdo de premios acordados”, se lee en el comunicado.

Ante esta situación y las negociaciones que no han llegado un buen puerto, los jugadores de El Salvador han amagado con no presentarse para el encuentro ante Canadá, dentro del octagonal final.

“Como grupo unido, hemos tomado la decisión de hacernos a un lado y no seguir formando parte de estas gestiones de parte de la Federación. No jugaremos este partido para sentar un precedente y esto no se vuelva a repetir para nosotros”.

En el mismo comunicado los futbolistas aseguran que los directivos no confían en los futbolistas, pues “aunque existe posibilidades matemáticas, para ellos ya no se tienen posibilidades reales” de asistir a la Copa del Mundo Catar 2022.

#ÚLTIMAHORA | Jugadores de la selección nacional de El Salvador anuncian que no se presentarán al partido contra Canadá. Los motivos en el comunicado: pic.twitter.com/p5SVzHvyBy — La Prensa Gráfica (@prensagrafica) February 2, 2022

Minutos más tarde, se publicó un segundo comunicado, en donde los jugadores aceptaron que disputarán el encuentro ante Canadá, correspondiente a la Jornada 11 del octagonal.

“Como grupo unido, hemos decidido jugar y darlo todo por mantenernos viva esta ilusión de un país. Jugaremos por nosotros, nuestras familias y por nuestra afición. A pesar de estas lamentables acciones, que afectan la concentración y enfoque que requiera un partido de este nivel”, se lee en el boletín.

¿Qué sucedería con el encuentro entre El Salvador y Canadá?

La Selecta se encuentra en la sexta posición con nueve puntos. En caso de que los jugadores cumplan con su amenaza, perderán en la mesa por 3-0, además de que la federación recibirá una multa por parte de la Concacaf. Además, Canadá, que en este momento cuenta con 22 unidades, clasificará al Mundial de Catar 2022.

Cabe recordar que el conflicto entre jugadores y federación nació previó al encuentro ante Estados Unidos, en donde los seleccionados dieron a conocer que ellos compraron la indumentaria contra el frío, para el campamento en Estados Unidos con la ayuda de una donación; esto debido a que no habían recibido apoyo.

