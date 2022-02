Beijing 2022: ¿dónde y a qué hora ver la ceremonia de inauguración?

La ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 se celebrará este viernes 4 de febrero, donde el abanderado Donovan Carrillo, desfilará con el símbolo patrio, en representación del país.

Son cuatro los atletas aztecas que disputarán la justa invernal: Sarah Schlepper, Donovan Carrillo, Rodolfo Dickson y Jonathan Soto.

Sin duda la ceremonia inaugural de Beijing 2022 será un evento que no querrás perderte, por ello aquí te dejamos las mejores opciones para que la sigas:

Fecha: Viernes 4 de febrero

Viernes 4 de febrero Horario: 6:00 horas, tiempo del centro de México

6:00 horas, tiempo del centro de México Canales de transmisión: Claro Sports (YouTube) | Aquí en PUBLISPORT te mantendremos al tanto de las mejores acciones de la ceremonia.

10ma participación de México en unos Juegos Olímpicos

4tos Juegos Olímpicos de Invierno consecutivos a los que México acude

15 deportes tendrán los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022

14 horas por delante está Beijing de la Ciudad de México

México en los Juegos Olímpicos de Invierno:

1928 | Sankt Moritz, Suiza | 5 atletas

Sankt Moritz, Suiza | 5 atletas 1984 | Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 1 atleta

Sarajevo, Bosnia y Herzegovina | 1 atleta 1988 | Calgary, Canadá | 11 atletas

Calgary, Canadá | 11 atletas 1992 | Albertville, Francia | 20 atletas

Albertville, Francia | 20 atletas 1994 | Lillehammer, Noruega | 1 atleta

Lillehammer, Noruega | 1 atleta 2002 | Salt Lake City, Estados Unidos | 3 atletas

Salt Lake City, Estados Unidos | 3 atletas 2010 | Vancouver, Canadá | 1 atleta

Vancouver, Canadá | 1 atleta 2014 | Sochi, Rusia | 1 atleta

Sochi, Rusia | 1 atleta 2018 | PyeongChang, Corea del Sur | 4 atletas

PyeongChang, Corea del Sur | 4 atletas 2022 | Beijing, China | 4 atletas

¿Por qué México no ha ganado ninguna medalla en unos Juegos Olímpicos de Invierno?

Germán Madrazo, participante en PyeongChang 2018 y actual entrenador de Jonathan Soto Moreno en Beijing 2022, reveló que la principal razón por la que México no ha conseguido una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno, se debe a que dentro del país los deportes invernales no son potencia, pues el clima no es el mejor aliado para que existan lugares adecuados para practicar cualquier disciplina. Incluso, la mayoría de los atletas deben entrenar fuera del país.

EL DATO:

En Lausana 2020, Luisa Wilson hizo historia para el deporte mexicano, luego de conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, en hockey sobre hielo 3x3. Fue la primera presea para México en los deportes invernales.