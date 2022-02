Guillermo Ochoa se queja de la críticas de Oswaldo Sánchez y este le responde

Guillermo Ochoa se cansó de escuchar críticas de ex futbolistas que ahora trabajan como comentaristas en la televisión, y en específico, le mandó un mensaje a Oswaldo Sánchez al final del duelo entre México y Panamá.

“Ahora resulta que todos los partidos son fácil y ganar fuera es sencillo para todos. Las cosas no son así y lo sabe la gente que jugó en la selección, que ahora trabaja con ustedes (TUDN), que a veces se les olvida lo que vivieron acá y como la pasaron”, lanzó Paco Memo a un reportero de dicha cadena.

[ Tips para surtir tu alacena ]

[ Organiza tu alacena con estos tips ]

Pero “San Oswaldo” no se quedó callado y respondió a la “indirecta”:

“Nosotros estamos aquí para analizar. Tenemos la experiencia de haber sido mundialistas pero no estamos aquí para echar porras innecesarias, tenemos que ser exigentes cuando las cosas no salen. Entiendo esa parte de que cuando eres jugador, te sientes atacado porque siempre quieres que hablen bien de ti, pero insisto, estamos para analizar”, dijo el ex arquero de Chivas.