Siguen las excusas de Javier Aguirre tras fracaso en el Mundial de Clubes

Tras la victoria contra el Al Jazira, Javier Aguirre, salió a rueda de prensa donde una vez más calentó a la afición rayada con sus declaraciones al minimizar de nueva cuenta el fracaso de los Rayados de Monterrey en este Mundial de Clubes.

Para el técnico de Monterrey, esta participación de los Rayados no fue la peor de su historia, y comentó que el 5to lugar conseguido, ha sido un resultado frecuente en las anteriores participaciones de los albiazules en justas mundialistas.

“Respeto totalmente a la gente, ellos pueden expresarse, es normal, no hay nada que decir, no sé si las expectativas de los 4 Mundiales eran las mismas, no lo sé. Monterrey nunca ha ganado este torneo en 5 ocasiones, pero es normal, entendible, no pasa nada. No hicimos algo peor que lo que hicieron en los mundiales pasados, tampoco es que ha sido la peor participación de los Rayados en el Mundial de Clubes”, declaró el “Vasco” al termino del partido.

Estos comentarios han desatado la furia de la afición rayada quien en redes sociales se han manifestado en contra del entrenador, pidiendo la renuncia de Aguirre, por no entender en que club esta parado.

Javier Aguirre: Te trajeron PARA HACER LA DIFERENCIA. Y lo único que estás haciendo es PISOTEAR el escudo del Club de Fútbol Monterrey y burlarte en nuestra cara.



Vasco das ASCO. #FueraVasco pic.twitter.com/QhFXQ56ztd — David Jr. (@davidfloores) February 9, 2022

Si bien en los días pasados las protestas en su contra han ido en aumento, Aguirre solo ha hecho avivar el enojo de su hinchada que no esta nada conforme con su paso dentro de la institución.

El Monterrey, viajará en las próximas horas de regresó a México, donde se espera que una vez en la Sultana del Norte se analice la continuidad del proyecto del técnico mexicano, debido a que parte de la directiva albiazul está inconforme, además de la presión que le está metiendo la afición.

