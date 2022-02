América firma el primer triunfo del año, ante Santos Laguna

Llegó un respiro para Santiago Solari. El América consiguió su primer triunfo del campeonato al vencer 3-2 a Santos Laguna en la Jornada 5 del Clausura 2022.

Tuvieron que pasar cinco jornadas para que el América tuviera una actuación medianamente convincente, ante unos laguneros que siguen sufriendo en defensa.

Apenas al minuto 9, Santos se fue al frente con un autogol de Bruno Valdez, tras un centro de Brian Lozano y un choque de Jordan Silva junto a Ochoa.

[ México está de suerte: ¡El Powerball repartirá MXN 3.5 mil millones en el próximo sorteo! ]

Pero la ventaja no duró mucho. Diego Valdés aplicó la ley del ex y marcó de cabeza al minuto 12. A pesar de que fue su primera anotación como azulcrema, decidió no celebrar ante la afición lagunera.

Diego Valdez se estrena con la 10 del América, aprovechando su posición y llegando de atrás para rematar de cabeza.

Primera titularidad, primer gol. 🔥🦅pic.twitter.com/uzEyXT6KlQ — Fer Villalobos (@_fervh) February 13, 2022

El encuentro entró en una zona fangosa, en donde las patadas, empujones y codazos empañaron el compromiso en la parte baja de la tabla general.

Y fue hasta el minuto 40, Matheus Doria adelantó nuevamente a Santos, con un fuerte cabezazo con el que superó a la defensa capitalina.

Y en el último suspiro de la primera mitad, Salvador Reyes igualó el marcador con un buen disparo desde fuera del área que dejó sin oportunidad a Carlos Acevedo.

[ Organiza tu alacena con estos tips ]

Y América, con la frialdad del descanso, despertó y comenzó a atacar a la defensa lagunera, hasta que se marcó un penal a favor del equipo de Solari.

Bruno Valdéz, con toda la personalidad que lo caracteriza, disparó un misil que se clavó en el ángulo superior del arco defendido por Carlos Acevedo.

[ Te dejamos unos tips para que viajes seguro ]

BRUNO VALDEZ le pegó con TODO

Más cerca no se puede americanistas

🦅#SiempreÁguilas #TodoEnLaCancha pic.twitter.com/0EYGVFn7r7 — Club América (@ClubAmerica) February 13, 2022

América controló el encuentro, mientras que los nervios de Santos no lograron llevar agua a su molino para intentar empatar el encuentro.

Con este resultado, América llega a cuatro unidades y se aleja de los últimos puestos de la tabla general. Mientras que Santos se hunde y despertará mañana en el fondo de la tabla, con solo un punto.

Publimetro te recomienda