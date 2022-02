“Será difícil pararnos” – Miguel Herrera

Después de la contundente victoria sobre el equipo de las Chivas por marcador de 3 goles contra 1, el estratega de los Tigres, Miguel Herrera, manifóest que la victoria de su equipo se debió más que nada al buen accionar de sus jugadores en lugar de lo que dejó de hacer el equipo rival.

Aunque, declaró que los rivales cuentan en el accionar de un partido, resaltó que el nivel mostrado por los felinos por lo que será difícil derrotarlos cuando su equipo juega así.

🫂 𝕷𝖆 𝖋𝖚𝖊𝖗𝖟𝖆 𝖉𝖊 𝖑𝖆 𝖀𝖓𝖎𝖔́𝖓 🇺🇦 pic.twitter.com/n61bsWr4Ec — Club Tigres Oficial 🐯 (@TigresOficial) February 13, 2022

“Cuando un equipo juega bien, el rival no puede poner mucho de su parte. Tuvimos la pelota, ellos tuvieron oportunidades, no podemos decir que no, pero el equipo jugó bien, ordenado, nos ayudó anotar el gol rápido. El rival cuenta, hicimos un buen partido, no es que el rival no ponga resistencia. Cuando el equipo juega bien, también es difícil pararnos”, comentó el estratega felino.

La única mancha en el funcionamiento de los universitarios es que por quinto partido consecutivo los auriazules no han podido colgar el cero, siendo una cuestión que molesta al “Piojo”.

“La sensación de no colgar el cero molesta, el equipo tendría que haber estado sólido, estábamos jugando bien, pero el rival cuenta. No dejamos de atacar, generamos espacios, manos a manos, tendremos que seguir trabajando para evitar esos goles” expresó el estratega.

Tras la victoria como visitantes, Tigres tendrá el domingo como día libre para los jugadores que vieron acción en la cancha del Estadio Akron y se enfocará en su siguiente rival que es el Atlético de San Luis.