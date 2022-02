Los mejores memes del Super Bowl LVI

Las redes sociales no perdonaron la actuación de los Rams ante Cincinnati (Redes)

La NFL ya tiene un nuevo campeón. Los Ángeles Rams se coronaron en casa, el SoFi Stadium, frente a los Cincinnati Bengals por 23-20 y así sumar su segundo trofeo Vince Lombardi.

Pero las acciones en el emparrillado no fueron lo único destacado el encuentro, ya que los aficionados (y los no tan aficionados), no perdieron la oportunidad de lucirse con sus mejores memes.

A través de rede sociales, decenas de fanáticos tomar con humor distintas acciones del compromiso, como el constante golpeo sobre Joe Burrow, hasta la coronación de Los Ángeles Rams.

Cabe mencionar que esta es la segunda ocasión en que un equipo se corona en casa.

No te pierdas los mejores memes aquí:

Memes SB (Redes)

Memes SB (Redes)

Memes SB (Redes)

Memes SB (Redes)

Memes SB (Redes)

Memes SB (Redes)

Memes NFL (Redes)

Memes NFL (Redes)

Memes NFL (Redes)

