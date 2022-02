“Cristiano Ronaldo es egoísta y por eso lo echaron de la Juve”: Leyenda del Manchester United

Cristiano Ronaldo es la gran figura del Manchester United y este martes fue fundamental para el triunfo de los Red Devils ante el Brighton (2-0); sin embargo el ex futbolista Paul Ince no está contento con el portugués y lo calificó de egoísta ya que sólo piensa en él y no en el club.

“Como vemos, corre por el túnel, no aplaude a los fanáticos, explota y él no es un buen ejemplo. Entiendo su frustración, pero tienes que sacar eso a puerta cerrada, no a la vista de la gente y las cámaras. Es un jugador egoísta, Ronaldo sólo piensa en Ronaldo. Lo vimos en la Juventus cuando, tras su marcha, (Giorgio) Chiellini dijo que ‘podían volver a ser una familia’. Esa actitud los obligó a sacarlo del equipo”, declaró al diario The Sun.

Ince también señaló que el United tuvo que haber invertido su dinero en alguien como Erling Haalland y no en Cristiano, ya que el noruego “sí daría garantía de goles”.

“Piensas, ¿por qué no buscaron a Haaland? No necesitaban a Ronaldo, pero se dio cuando creyeron que iría al Manchester City. Todo el mundo pensó que era genial cuando llegó por primera vez, la gente decía que sería genial para el club, los jugadores y los jóvenes, pero el ejemplo que está dando es malo”, apuntó.

El Comandante suma 28 partidos y 15 goles en la presente campaña; sin embargo, no había logrado marcar en el 2022 hasta este martes, el cual fue su noveno tanto en la actual Premier League.