Ramón Morales confiesa el día en que tuvo miedo en la cancha: “Creí que nos iban a matar”

Una de las anécdotas más memorables que aún provocan cierto temor a Ramón Morales, fue cuando Chivas visitó a Boca Juniors en los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores.

El ex capitán del Rebaño, contó que en aquella hostil visita en 2005, sintió la muerte de verdad por el comportamiento de la afición Xeneize, que reaccionó de forma violenta debido a que las Chivas ganaban el juego 4-0 en el global.

“Miedo en el futbol solamente tuve una vez y fue cuando fuimos a Boca, ahí sí creí que nos iban a matar. No del juego, de que nos fueran a matar. Tiraban unas piedras, y le dije al árbitro termínalo, esto es peligro, una piedra a mi portero, no hay garantías. Se me acerca el árbitro y me dice, ‘capi, si lo termino te matan a ti y a mí, así que lo vamos a jugar, al final lo suspendieron. Ahí sí tuve miedo, es la única vez”, reveló Morales en charla con Amaury Vergara para el podcast Trasmutando.

Incluso, Ramoncito contó una curiosa anécdota que vivió junto al Venado Medina, donde fueron sacados del estadio por una ambulancia y el conductor les dio una advertencia.

“A nosotros (Alberto Medina y Ramón Morales) nos sacó del estadio una ambulancia porque nos íbamos a la Copa Confederaciones. De ahí, casi a la par en la ambulancia, nos dice el de la ambulancia al Venado y a mí: ‘Denle gracias a dios que somos de River, porque si somos de Boca los matamos’”, recordó.

Asimismo, Amaury Vergara, que también estuvo presente en La Bombonera, detalló cómo es que él, su padre y otros directivos de Chivas salieron corriendo para no ser interceptados por la afición de Boca.

“Nosotros no vimos cuando dijeron se suspende, yo y los que estábamos ahí, Néstor (De la Torre), Toño Cue, alguien dijo ‘Jorge, vámonos porque se va a poner rudo esto’. Íbamos en la mitad de la rampa y se escucha que se acaba el partido, sale la gente, nos ubican, era bajar y darle le vuelta a toda La Bombonera. Ahí está el dueño de las Chivas, y a correr. Nos echamos todo el contorno del estadio corriendo porque venían atrás y nos llovieron palos, botellas, pedazos de estadio, de todo”, señaló el dueño de Chivas.