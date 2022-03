“Una decisión que nos duele en el corazón “, CMB no sancionará peleas en Rusia por conflicto con Ucrania

Ante el conflicto que existe entre Rusia y Ucrania y en comunión con otros organismos deportivos como la FIFA y el COI, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) fijo su postura sobre las peleas en Rusia.

En el martes de café, que se realizó en Ixtapaluca, Estado de México, Mauricio Sulaimán presidente del CMB afirmó que no se sancionarán peleas en Rusia y Bielorrusia hasta que se resuelva el conflicto armado.

“Hemos estado siguiendo fijamente el tema de la guerra y se llegó al acuerdo, primero, de no sancionar peleas en Rusia, posteriormente se llegó al acuerdo en el que no se sancionarán peleas en donde estén involucrados peleadores rusos y bielorrusos hasta que haya un avance definitivo en la paz. Toda la comunidad está buscando la paz en el mundo y estamos viendo algo terrible tras la pandemia. Esa es la decisión que existe entre la OMB y la FIB en c conjunto con el CMB”, dijo

.@wbcmoro fija la postura del @WBCBoxing y afirma que, tanto la OMB como la FIB, no sancionarán peleas con peleadores rusos y bielorrusos y llama a la paz y la comunicación entre naciones @Publisport_MX @PublimetroMX pic.twitter.com/RUKCtCYZNR — Iván Navarro (@IvanNavarro1006) March 1, 2022

Por otra parte, recordó la estrecha relación entre el CMB y el boxeo ruso. “Es una decisión muy difícil, nos duele en el corazón, tenemos gente de Rusia en la junta de gobierno y somos amigos cercanos a boxeadores, entrenadores y demás rusos. Esperemos que esto llegue a fin y que se pueda restablecer el boxeo sin problema.Esto no tienen que ver nada más que con el cambio que buscamos”, afirmó.

Sobre la próxima pelea de Saul Álvarez con el ruso Dmitri Bivol, el directivo afirmó que no pueden fijar una postura. “No quiero hacer ningún comentario adicional al tema que de dio a conocer hoy. Vamos a estar monitoreando la situación, y espero que pronto haya una resolución y que la actividad se reestablezca”.

[ El futuro de los pagos se llama Kueski Pay ]

[ Rentar de forma rápida y segura nunca fue tan fácil ]

En el caso específico de peleadores como Oleksandr Usyk, los hermanos Klitschko y Vasily Lomachenko, Sulaimán lamentó la situación que viven.

Usyk tiene una pelea multimillonaria con Joshua; Lomachenko, una con Kambosos y están en su país haciendo frente a un ataque, es algo inimaginable. Hoy hablé con Klitschko y están listos, saben que pueden morir. Esta manifestación por parte de los organismos es para demostrar que estamos en contra de cualquier acto de guerra.

Reconocimiento a Lupe Pintor

En la misma ceremonia del Martes de Café, el CMB le entregó un reconocimiento al ex peleador y miembro del salón de la fama José Guadalupe Pintor.

El ex pugilista, de 66 años, es reconocido como ex campeón de peso gallo y supergallo. En su carrera profesional terminó con un récord de 56-14-2, con 42 nocauts.