Ésto dijo Nicolás Larcamón sobre el interés del América

El Club América vive uno de sus peores inicios de torneo en los últimos años. Su mal momento, ya cobró consecuencias luego de que Santiago Solari fuera cesado del banquillo.

Entre los nombres que han sonado para dirgir a las Águilas destaca el de Nicolás Larcamón, que tiene el Puebla en lo más alto de la Liga MX, todo lo contrario al América, que marcha como sotanero.

Ante esta situación, Larcamón se mostró sereno y en conferencia de prensa compartió su opinión sobre el posible rumor que lo pone como el principal candidato para dirigir al conjunto azulcrema.

“Sé que hay rumores, pero no. Lo que me importa es jugar instancias en mayo. Hoy me conecto con el presente, con mi equipo, y el futuro puede esperar”, declaró el entrenador del Puebla en conferencia de prensa.

El estratega, también habló sobre el partido del próximo sábado en que la Franja visitará a Cruz Azul en la cancha del Estadio Azteca, recinto que según él, es especial para los argentinos.

“La motivación es el presente que nos toca, seguir con la línea que venimos puntuando. El estadio, sin duda tiene mucha historia, y más para nosotros los argentinos”, aseguró Larcamón en referencia a la Copa del Mundo que consiguió Argentina en el Mundial de México 86.

Cabe destacar que, Larcamón, tiene contrato con el Puebla hasta finales de año; sin embargo, la intención de la directiva es renovarlo en verano ante los rumores que lo apuntalan como el próximo estratega del América a partir del próximo torneo, ya que en éste no podría dirigir a las Águilas por reglamento de la liga.