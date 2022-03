También suspenderán partido Rayados vs Juárez

Partido que estaba pendiente entre Rayados y Juárez también quedó suspendido Rayados no podrá jugar su partido pendiente contra Bravos Foto: Mexsports (Jorge Martinez/Jorge Martinez)

Debido a los lamentables hechos acontecidos en el Estadio Corregidora, el partido que estaba pendiente entre los Rayados de Monterrey y los Bravos de Juárez también será suspendido.

La Liga MX, determinó suspender hasta nuevo aviso todos los partidos que estaban pendientes de esta jornada 9, por lo que los encuentros entre Pumas vs Mazatlán, Pachuca contra Tigres y Tijuana vs San Luis no se llevarán a cabo esta primera semana de marzo.

Una situación especial es la del equipo de los Rayados, debido a que tiene aún dos partidos pendientes por su a la participación en el Mundial de Clubes, y uno de esos juegos estaba programado a disputarse este martes 8 de marzo contra los Bravos, por lo que tendrá que ser reprogramado de nueva cuenta.

El otro partido que tienen pendiente el Monterrey es el partido de la jornada 4 contra los Diablos Rojos del Toluca, encuentro que esta programado a jugarse este próximo miércoles 6 de abril en el Estadio Nemesio Díez.

¡NO SE JUEGA!



Futbolistas de @Rayados y @fcjuarezoficial ya fueron avisados que el duelo que estaba programado para el martes no se jugará.



La @LigaBBVAMX está suspendida hasta nuevo aviso.@TUDNMEX @TUDNUSA — Diego Armando Medina (@DiegoArmaMedina) March 6, 2022

El calendario esta corto, por lo que la Liga MX tendrá que actuar de manera rápida para poder reprogramar los partidos pendientes de muchos de los equipos, también hay que recordar que a finales de este mes se atraviesa una nueva fecha FIFA en la que se reanudarán las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022

Al momento, no se ha anunciado en que fechas serán reprogramados estos partidos, y habrá que esperar que las investigaciones necesarias de lo sucedido en Querétaro, así como las sanciones sean anunciadas.