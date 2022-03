Factores que “prenden” a los machos en el futbol

La violencia suscitada en el estadio La Corregidora de Querétaro fue una clara muestra de que el futbol en México está descontrolado, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos y de que muchos aficionados que asisten a los inmuebles lo hacen para desahogarse, pero varias veces no se contienen y suelen tener conductas que se pueden considerar “psicópatas”.

“Desde el punto de vista psicológico este tipo de conductas se va formando a través del tiempo y de la misma sociedad. Muchas veces y sobre todo en cuestión de los hombres, hay muchos estudios que así lo refieren, todo eso te va llevando a conductas un tanto psicópatas, no es que lo sean, pero son conductas que se van aceptando y generando en la sociedad por la misma violencia que vivimos, y cuando llegan a un espacio como el futbol, donde hay un movimiento de masas, un contagiadero de emociones, ahí es cuando se empieza a generar todo esta violencia. Al final esto es un pequeño reflejo de lo que vivimos día a día”, analizó la psicóloga Melanny Hoffmann.

“(La violencia) es un reflejo de la sociedad. Si todo el tiempo estamos bajo una opresión y presión, y llegas a un espacio donde puedes soltar, de repente se te va la mano y estas en violencia” — Melanny Hoffman, psicóloga

Aunque se dice que el soccer está ligado a la virilidad, por el hecho de querer demostrar quien es más fuerte y las diferentes muestras donde el objetivo principal en la dominación sexual del rival, como los cánticos de las diferentes “barras” del futbol mexicano, la especialista afirmó que el futbol no puede ser considerado machista.

“Como deporte no es que el futbol sea machista, porque el deporte ayuda en muchos aspectos. El problema no es el deporte, sino como los hombres y el patriarcado ha llevado a normalizar estas conductas. Pegarle a una pelota no te hace machista, sino lo que llevas de educación, lo que se ha normalizado, la violencia que hay en el país. No es solamente el deporte. Hay muchas asociaciones que trabajan con el deporte y han ayudado a personas a salir de sus problemas El punto es la persona, el machismo que tiene dentro y que es algo social”.

NO CONTROLAN SU MANERA DE BEBER

Las bebidas alcohólicas que se venden y consumen en los estadios, también es un generador de esta violencia, de acuerdo a la especialista, pues deshinibe y empodera a la persona.

“De entrada el alcohol siempre es un desinhibidor, entonces nos da esa posibilidad de hacer algo y nos empodera a hacer cosas. También hay que tener en consideración que venimos saliendo de la pandemia, hemos estado encerrados; sucesos mundiales que han estado pasando como la guerra entre Rusia y Ucrania al final son cosas que inconscientemente vamos generando y guardando, y quizá después de haber estado encerrado dos años, te meten a un estadio, se empieza a genera esta masa de querer explotar lo que traen, y si se rompe algo, se rompe todo”.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Los medios de comunicación: radio, televisión, prensa escrita, sitios web, redes sociales, entre otros, también hacen su labor semana con semana al “calentar” el ambiente previo de tal o cual partido.

En los programas de televisión vemos programas de debate incendiarios donde se dicen de todo para defender su punto de vista. Muchos de ellos no son imparciales y eso genera un ambiente de tensión que hace enfurecer al espectador.

“Vivimos en un exceso de información, todo el tiempo nos están metiendo información, conductas y lo estamos normalizando. Si de por si ya tenemos normalizados ciertos actos de violencia, estas riñas y corajes de comentaristas pueden llevar al punto de hacer propio el coraje del otro. Al final esto se empieza a exponenciar y terminas actuándolo. Es tanta la información que recibimos y tanta la violencia dentro de esa misma información que terminamos actuando la violencia”, dijo la psicóloga.