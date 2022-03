Lo ocurrido en Querétaro son “resabios de los gobiernos neoliberales”, asegura López Obrador

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador dijo que los hechos violentos ocurridos en el estadio La Corregidora de Querétaro, son consecuencia de los “resabios de los gobiernos neoliberales” e insistió que se deben seguir atendiendo las causas que generan violencia y además moralizar al país.

“Esto son resabios de los gobiernos neoliberales anteriores, o de todo el periodo en que se apostó a la corrupción y a la impunidad y al abandono del pueblo. Esto que estamos iniciando, que es un proceso de transformación que empezó hace tres años, está empezando a dar frutos, pero va a llevar tiempo porque es un proceso de transición donde lo viejo, lo anacrónico, el viejo régimen no acaba de morir y además todavía prevalece en mucha gente que se formó en ese ambiente”, declaró el mandatario en su conferencia mañanera.

Agregó que antes se pensaba que con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad e hizo un llamado para combatir las causas y alcanzar la paz.

“Debemos de tener en cuenta ante estos hechos lamentables, que se debe continuar moralizando al país y atendiendo los orígenes de la violencia, las causas. Antes se pensaba que con medidas coercitivas se podía resolver el problema de la inseguridad y violencia en México, eso era relativo porque el tema de la seguridad en algunos gobiernos estaba en manos de la delincuencia”.

“La paz es fruto de la justicia, hay que atender las causas, hay que combatir la desigualdad económica y social, atender a los jóvenes, desterrar la corrupción, fortalecer a la familia, evitar la desintegración de las familias, ese es el camino y eso es lo que hemos iniciado”, subrayó.

Destacó el trabajo que está haciendo el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, en atender el caso y dijo que no lo va a responsabilizar por lo ocurrido.

También recordó que cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, sabía de los partidos de “alto riesgo” como el América vs Pumas y siempre se implementaban mecanismos de seguridad policiaca antes y después del partido.

“(Hago) un llamado por que no se opte por la violencia, eso es lo más inhumano que puede haber. No podemos resolver los problemas si no se va a las causas. No hacer apología de la violencia y no estar pensando que con eso se van a beneficiar nuestros adversarios. Tenemos que apostar a la paz, al amor al prójimo”, concluyó.