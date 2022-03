¿Por qué no desafiliaron al Querétaro tras los hechos violentos en el estadio Corregidora?

Uno de los castigos que se esperaban para el club Gallos Blancos del Querétaro, tras los hechos violentos registrados el pasado fin de semana en el estadio Corregidora, era una desafiliación del equipo de la Federación Mexicana de Futbol.

Pero esto no ocurrió y se tomaron otras medidas para “castigar” a la franquicia, no obstante, el presidente de la Liga Mx Mikel Arriola explicó sus razones:

“Porque no se desprende de la investigación de la Disciplinaria. Pero, por otro lado, ha habido problemas con desafiliaciones, hoy todavía no se resuelve el tema de Veracruz, hay jugadores esperando que les paguen, el tema está en litigio. No queremos hacer pagar a los y las jugadores del Club Querétaro. La responsabilidad es de la directiva y a ellos se les castiga, no a los desarrollos deportivos, tanto femeniles, como varoniles, es por eso que se tomó esa decisión”, informó el directivo.

De acuerdo con el periodista David Medrano, el grupo Pachuca fue el que intercedió para mantener al Querétaro en la Liga Mx.