Le empalman juego a Rayados en semana de clásico

El presidente de la Liga MX, Mikel Arriola informó que el partido pendiente de la fecha 5 entre los Rayados del Monterrey y los Bravos de Juárez que estaba estipulado a jugarse este 8 de marzo en el Estadio BBVA se disputará ahora el próximo martes 15 de marzo a las 21:06 horas.

Este partido previamente se tuvo que aplazar debido al compromiso de los regiomontanos en el Mundial de Clubes, y ahora tuvo que ser reprogramado nuevamente debido a la asamblea extraordinaria de los dueños de la Liga MX, por los sucesos lamentables que pasaron en el Estadio Corregidora en donde se llevó a cabo una pelea campal entre barristas de Club Querétaro y aficionados del Atlas de Guadalajara.

Rayados ahora tendrá que afrontar la semana del clásico regio contra los Tigres, teniendo que pensar en la misma semana primero en derrotar al Juárez, por lo que llegaran al derbi regiomontano con solo 4 días de preparación.

Una de las alternativas que se está planteando la directiva rayada es la de adelantar el compromiso de la jornada 10 contra el Mazatlán para el viernes 11 de marzo, es decir adelantar un día el partido para así tener, sábado, domingo y lunes para prepararse para los Bravos.

Hay una posibilidad de que el partido de ente Rayados y Mazatlán de la fecha 10 del Clausura 2022… sea MOVIDO para este viernes por la noche.



Solo esperar la confirmación. De lo contrario sería igual para el sábado a la hora que está estipulada. — Felipe Galindo (@FelipeGalindot) March 8, 2022

Respecto a los duelos Pachuca vs. Pachuca, Tijuana vs. Atlético de San Luis y Pumas vs. Mazatlán de la jornada 9 que quedaron pendientes serán reprogramados de acuerdo a los clubes y las televisoras de cada equipo, por lo que aún no hay fechas definidas para la realización de los partidos.