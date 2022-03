Histórico luchador de la WWE será desconectado de su soporte vital tras sufrir varios infartos

El legendario luchador de la WWE, Scott Hall, se encuentra en una situación delicada de salud luego de ser operado de la cadera, hecho que le complicó su estado de salud y le provocó tres infartos.

En días pasados, Kevin Nash, amigo de Hall, había pedido a los fanáticos que rezaran por la salud de Scott; sin embargo, el propio Nash informó que su amigo será desconectado de los aparatos que lo mantienen con vida, expresando su profunda tristeza debido a la gran amistad que tenía con Hall.

“Scott está en soporte vital. Una vez que su familia esté en el lugar, lo suspenderán. Voy a perder a la única persona en este planeta con la que he pasado más tiempo de mi vida que con cualquier otra persona. Mi corazón está roto y estoy jodidamente triste”, compartió en una publicación de Instagram.

“Amo a Scott con todo mi corazón, pero ahora tengo que preparar mi vida sin él en el presente. He tenido la suerte de tener un amigo que me tomó al pie de la letra y yo a él. Cuando saltamos a WCW no nos importaba quien nos quería o quien nos odiaba. Nos teníamos el uno al otro y con el suave Barry Bloom cambiamos la lucha libre en contenido y pagamos por eso”, reveló.

El histórico Scott Hall fue un luchador que saltó a la fama en la WWF (hoy WWE) con el nombre de Razor Ramon en la década de los 90 y alcanzó cuatro campeonatos intercontinentales. Hall ha sido investido en el Salón de la Fama de la WWE en dos ocasiones, la primera por su trayectoria individual y la segunda como integrante del nWo.