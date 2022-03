Necaxa subastará NFT y donará dinero a refugiados ucranianos

Are we the first pro sports team to ape in?! We did an outfit change after joining @BoredApeYC. Excited to join #BAYC #MAYC communities and hope for some love #apefollowape.@EvaLongoria @MesutOzil1088 @JustinVerlander @KateUpton @matrix31 @ripcityhamilton @VicOladipo @MillerBode pic.twitter.com/UedigZK5S6